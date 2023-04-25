Расследования

Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской области

Расследования 25.04.2023 12:21
0
25.04.2023 12:21


В Волгоградской области вечером 24 апреля потерпел крушение вертолет медицины катастроф, в результате чего на месте погиб пилот воздушного судна. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», мужчина возвращался на вертолетную площадку в рабочем поселке Ерзовка после транспортировки пациента в кардиологический центр. По последним данным, организация, на которую работал погибший, оказывала услуги санавиации по договору субподряда. Госконтракт между волгоградской больницей №25 был заключен с московским акционерным обществом «Российские вертолетные системы». 



Хронология происшествия 

В настоящее время в трех километрах от площадки «Аэросоюз Волгоград» продолжают работать следователи, которым предстоит установить все обстоятельства смертельного крушения вертолета «Ансат». Тем временем, телеграм-канал AVIAINCIDENT уже опубликовал хронологию происшествия. 


По информации автором телеграм-канала события разворачивались следующим образом: 

24 апреля 23.35через час после последнего выхода экипажа на связь в 21.59, диспетчер санитарной авиации Кудрявцев доложил о неприбытии воздушного судна на площадку Ерзовка. В аэропорту Волгоград были приведены в готовность средства ПСС.

25 апреля 00.28вертолет ПСС Ми-8 взлетел на поиск с аэропорта Волгоград. 

25 апреля 03.01 – Ми-8 прекратил поиск и произвел посадку в аэропорту Волгоград до наступления светлого времени суток. 

25 апреля 04.50 наземная поисково-спасательная команда обнаружила  разрушенный вертолет. Командир воздушного судна Олег Виноградов погиб. 


Причины происшествия 

В настоящее время никаких, даже предварительных, причин крушения вертолета медицины катастроф официально не озвучивают профильные ведомства. Однако, как удалось узнать ИА «Высота 102», не исключено, что пилот судна мог не справиться с управлением. В результате произошло столкновение с землей хвостовой частью вертолета, после этого судно перевернулось и рухнуло. Уточним, что вечером 24 апреля в Волгоградской области шли дожди, видимость была снижена. 



Несмотря на полные топливные баки, возгорания вертолета после падения не произошло. Как сообщало ранее информагентство, тело погибшего пилота было эвакуировано с места ЧП только спустя 4 часа после обнаружения – около 09.30. 


Уголовное дело и контроль прокуратуры 

Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ – Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, повлекшее смерть человека. 


Официальный комментарий следственного управления: 

– Ранним утром 25 апреля 2023 года поступило сообщение о том, что на открытом участке местности в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области обнаружен упавший вертолет марки «Ансат» с бортовым номером RA-20012, а также тело пилота 1967 г.р. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия.


По информации корреспондентов ИА «Высота 102», побывавших на месте крушения вертолета, с утра в Городищенский район для координации работы полиции, МЧС и следователей в том числе выехал Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.

Волгоградская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с падением 24 апреля 2023 года на территории Волгоградской области вертолета. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщил Личман. 

Полеты по субподряду 


Государственный контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации в 2022 и в 2023 годах на общую сумму в 486 867 022,05 рублей был заключен между больницей №25 Волгограда и АО «Российские вертолетные системы» в январе 2022 года. Срок действия контракт установлен до 31 декабря текущего 2023-го. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», фактически транспортировкой пациентов авиационными силами занималась в Волгоградской области иная организация, заключившая с «РВС» договор субподряда. Речь идет об Ассоциации физических и юридических лиц по содействию развития вертолетной авиации «Первый вертолетный клуб Аэросоюз». Информация о компании, как убедились корреспонденты ИА «Высота 102», имеется на площадке в Городищенском районе, куда вечером 24 апреля направлялся потерпевший крушение вертолет «Ансат». Юридически компания зарегистрирована, как и «РВС», в Москве. 


Отметим, что дозвониться в столичную ассоциацию за официальным комментарием корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось. Единственный номер телефона, указанный на сайте и в системе «СПАРК», не обслуживается. Однако же информацию о том, что погибший пилот действительно имел отношение к «Аэросоюзу» корреспондентам «Высоты 102» подтвердили сотрудники. 

– Утром у нас уже побывала прокуратура, изъяли документы, – односложно ответил работник расположенной в Ерзовке площадки, отказавшись далее от каких-либо комментариев. 


Добавим, что в открытом доступе информации о договоре субподряда ИА «Высота 102» найти не удалось. Тем не менее, неофициально  факт его существования подтверждают в правоохранительных органах. 

 Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.04.2023 17:06
Расследования 25.04.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 16:17
Расследования 25.04.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 13:38
Расследования 25.04.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 10:11
Расследования 25.04.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 09:05
Расследования 25.04.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 08:00
Расследования 25.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2023 07:33
Расследования 25.04.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:47
Расследования 24.04.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 14:20
Расследования 24.04.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 13:08
Расследования 24.04.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:38
Расследования 24.04.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 12:25
Расследования 24.04.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2023 10:06
Расследования 24.04.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2023 11:59
Расследования 23.04.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:06
Сначала тюрьма, потом колония. В суде для волгоградца запросили 8,5 лет за поджог здания УФСБСмотреть фотографии
17:02
Андрей Бочаров поздравил жителей трех райцентров с важным событиемСмотреть фотографии
16:17
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Почти каждый пятый житель ЮФО планирует взять потребительский кредит до конца 2023 годаСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградскую область из Воронежа завезли мед с антибиотикамиСмотреть фотографии
14:12
Разрезало ноги и живот: волгоградец попал в реанимацию после наезда мотоблокаСмотреть фотографии
14:11
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулокСмотреть фотографии
13:38
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Подъем заболеваемости ОРВИ идет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Пролежали полгода. В Волгограде в овраге у ТЦ «Зельгрос» нашли череп и кости человекаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области могут разрешить усыплять бездомных собакСмотреть фотографии
13:13
Музыка стихий прозвучит в «Царицынской опере»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
На юге Волгограда экскаватор утонул в яме с грязевой жижейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Удалили 200 кг пыли: в Волгограде отреставрировали крупнейшее в России батальное полотноСмотреть фотографии
12:39
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»Смотреть фотографии
12:21
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
«Отбросило на несколько метров»: камеры записали момент наезда на рабочего в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщинаСмотреть фотографии
10:19
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели уроки безопасности в КотельниковоСмотреть фотографии
10:16
Двое подростков пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
Обломки разбросаны на десятки метров: репортаж с места крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:05
Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компанииСмотреть фотографии
08:00
Опубликовано видео с места падения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:41
Волгоградский облздрав: пассажиров на борту разбившегося вертолета не былоСмотреть фотографии
06:12
Под Волгоградом разбился вертолет медицины катастроф. Пилот погибСмотреть фотографии
21:01
Волгоградцам УК и ресурсники вернули за год 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:31
На скотче и честном слове: в парке Волгограда продолжает разваливаться мемориалСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде зарплаты программистов выросли до 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:31
Волейболистки возрожденной «Волжаночки» завоевали бронзу и путевку в высшую лигуСмотреть фотографии
 