В Волгоградской области вечером 24 апреля потерпел крушение вертолет медицины катастроф, в результате чего на месте погиб пилот воздушного судна. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», мужчина возвращался на вертолетную площадку в рабочем поселке Ерзовка после транспортировки пациента в кардиологический центр. По последним данным, организация, на которую работал погибший, оказывала услуги санавиации по договору субподряда. Госконтракт между волгоградской больницей №25 был заключен с московским акционерным обществом «Российские вертолетные системы».





Хронология происшествия

В настоящее время в трех километрах от площадки «Аэросоюз Волгоград» продолжают работать следователи, которым предстоит установить все обстоятельства смертельного крушения вертолета «Ансат». Тем временем, телеграм-канал AVIAINCIDENT уже опубликовал хронологию происшествия.





По информации автором телеграм-канала события разворачивались следующим образом:

24 апреля 23.35 – через час после последнего выхода экипажа на связь в 21.59, диспетчер санитарной авиации Кудрявцев доложил о неприбытии воздушного судна на площадку Ерзовка. В аэропорту Волгоград были приведены в готовность средства ПСС.

25 апреля 00.28 – вертолет ПСС Ми-8 взлетел на поиск с аэропорта Волгоград.

25 апреля 03.01 – Ми-8 прекратил поиск и произвел посадку в аэропорту Волгоград до наступления светлого времени суток.

25 апреля 04.50 – наземная поисково-спасательная команда обнаружила разрушенный вертолет. Командир воздушного судна Олег Виноградов погиб.





Причины происшествия

В настоящее время никаких, даже предварительных, причин крушения вертолета медицины катастроф официально не озвучивают профильные ведомства. Однако, как удалось узнать ИА «Высота 102», не исключено, что пилот судна мог не справиться с управлением. В результате произошло столкновение с землей хвостовой частью вертолета, после этого судно перевернулось и рухнуло. Уточним, что вечером 24 апреля в Волгоградской области шли дожди, видимость была снижена.









Несмотря на полные топливные баки, возгорания вертолета после падения не произошло. Как сообщало ранее информагентство, тело погибшего пилота было эвакуировано с места ЧП только спустя 4 часа после обнаружения – около 09.30.





Уголовное дело и контроль прокуратуры

Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ – Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, повлекшее смерть человека.





Официальный комментарий следственного управления:

– Ранним утром 25 апреля 2023 года поступило сообщение о том, что на открытом участке местности в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области обнаружен упавший вертолет марки «Ансат» с бортовым номером RA-20012, а также тело пилота 1967 г.р. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия.





По информации корреспондентов ИА «Высота 102», побывавших на месте крушения вертолета, с утра в Городищенский район для координации работы полиции, МЧС и следователей в том числе выехал Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.

– Волгоградская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с падением 24 апреля 2023 года на территории Волгоградской области вертолета. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщил Личман.

Полеты по субподряду





Государственный контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации в 2022 и в 2023 годах на общую сумму в 486 867 022,05 рублей был заключен между больницей №25 Волгограда и АО «Российские вертолетные системы» в январе 2022 года. Срок действия контракт установлен до 31 декабря текущего 2023-го. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», фактически транспортировкой пациентов авиационными силами занималась в Волгоградской области иная организация, заключившая с «РВС» договор субподряда. Речь идет об Ассоциации физических и юридических лиц по содействию развития вертолетной авиации «Первый вертолетный клуб Аэросоюз». Информация о компании, как убедились корреспонденты ИА «Высота 102», имеется на площадке в Городищенском районе, куда вечером 24 апреля направлялся потерпевший крушение вертолет «Ансат». Юридически компания зарегистрирована, как и «РВС», в Москве.





Отметим, что дозвониться в столичную ассоциацию за официальным комментарием корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось. Единственный номер телефона, указанный на сайте и в системе «СПАРК», не обслуживается. Однако же информацию о том, что погибший пилот действительно имел отношение к «Аэросоюзу» корреспондентам «Высоты 102» подтвердили сотрудники.

– Утром у нас уже побывала прокуратура, изъяли документы, – односложно ответил работник расположенной в Ерзовке площадки, отказавшись далее от каких-либо комментариев.





Добавим, что в открытом доступе информации о договоре субподряда ИА «Высота 102» найти не удалось. Тем не менее, неофициально факт его существования подтверждают в правоохранительных органах.