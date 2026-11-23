



Волгоградская область расположилась на 72-м месте в списке из 85 российских регионов по уровню доходов населения по итогам второго квартала 2026 года. Согласно опубликованному сегодня, 23 ноября, рейтингу РИА Новости, в регионе соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило за исследуемый период 2,07, а среднедушевые доходы жителей – 48,3 тысячи рублей. По сравнению со вторым кварталом 2025 года доходы выросли на 2,4%.

Лидерами рейтинга по традиции стали Ямал и Чукотка. Так, в Ямало-Ненецком округе среднедушевые доходы населения составили 192 тысячи рублей, а соотношение доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг – 6,3. Доходы жителей Чукотки за второй квартал оказались еще выше 251,9 тысячи. Москва заняла 5-е место с показателем 161,2 тысячи рублей.

Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Тыва. Например, доходы жителей Ингушетии составили всего 29,1 тысяча рублей.

Справка. Для оценки ситуации в региональной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были проранжированы по этому показателю. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата и ЕМИСС за второй квартал 2026 года.



