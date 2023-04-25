Расследования 25.04.2023 07:33
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25.04.2023 07:33
В Волгоградской области устанавливают обстоятельства крушения санитарного вертолета «Ансант». Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, Волгоградским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Сообщение о ЧП поступило ранним утром 25 апреля. Упавший вертолет марки «Ансат» с бортовым номером 20012 был обнаружен на открытом участке местности в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Пилот 1967 года рождения погиб.
- Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия, - сообщили в управлении.
Рассматриваются различные версии случившегося.
Ранее сообщалось, что вертолет «Ансат» около 22.00 в понедельник направлялся на площадку после выполненного задания – из волгоградского областного кардиологического центра. Обломки судна были обнаружены в пяти километрах от аэродрома, расположенного в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка. Тело пилота нашли в кабине.
По имеющейся информации, разбившийся при крушении вертолета «Ансат» пилот являлся сотрудником организации, которая на договорной основе занималась транспортировкой пациентов.
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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