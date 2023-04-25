Под Волгоградом разбился вертолет медицины катастроф. Пилот погиб

В Волгоградской области пилот вертолета медицины катастроф погиб при крушении воздушного судна. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на РЕНТ ТВ, ЧП произошло поздно вечером 24 апреля. Обломки вертолета и тело погибшего удалось найти в ночь на 25 апреля.

Сообщается, что вертолет "Ансат" около 22.00 в понедельник направлялся на площадку после выполненного задания – из волгоградского областного кардиологического центра. Обломки судна были обнаружены в пяти километрах от площадки, расположенной в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка.

По данным РЕН ТВ, поиски вертолета были организованы после сообщения в правоохранительные органы об исчезновении вертолета. Издание сообщает, что перед падением пилот уведомил о заходе на посадку, после чего перестал выходить на связь.

Обнаружить обломки вертолета удалось около часа ночи 25 апреля. Тело погибшего пилота, по данным РЕН ТВ, находилось в кабине.

Редакция ИА "Высота 102" выясняет обстоятельства происшествия.

Фото: Известия