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Под Волгоградом разбился вертолет медицины катастроф. Пилот погиб

Главное 25.04.2023 06:12
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25.04.2023 06:12


В Волгоградской области пилот вертолета медицины катастроф погиб при крушении воздушного судна. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на РЕНТ ТВ, ЧП произошло поздно вечером 24 апреля. Обломки вертолета и тело погибшего удалось найти в ночь на 25 апреля. 

Сообщается, что вертолет "Ансат" около 22.00 в понедельник направлялся на площадку  после выполненного задания – из волгоградского областного кардиологического центра. Обломки судна были обнаружены в пяти километрах от площадки, расположенной в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка. 

По данным РЕН ТВ, поиски вертолета были организованы после сообщения в правоохранительные органы об исчезновении вертолета. Издание сообщает, что перед падением пилот уведомил о заходе на посадку, после чего перестал выходить на связь. 

Обнаружить обломки вертолета удалось около часа ночи 25 апреля. Тело погибшего пилота, по данным РЕН ТВ, находилось в кабине. 

Редакция ИА "Высота 102" выясняет обстоятельства происшествия. 

Фото: Известия

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