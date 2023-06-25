В отношении 23-летнего водителя, находившегося за рулем Volkswagen Jetta, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в гибели семьи из Подмосковья в ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, со ссылкой на прокуратуру области, фигурант дела является гражданином Республики Таджикистан.

— 23-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Иловлинского района Волгоградской области Федор Жакин.





Согласно материалам дела, 24 июня 2023 года около 21.35 на 882 километре трасы Р-22 «Каспий» Москва — Волгоград — Каспий подозреваемый, управляя иномаркой Volkswagen Jetta, двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда. Водитель потерял управление, выехал на встречку, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком MAN, который, потеряв управление, на полосе встречного движения столкнулся с грузовым автомобилем DAF и автомобилем LADA Largus.

В результате аварии погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля LADA Largus — 37-летний мужчина, его 39-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Также с места ДТП госпитализированы 72-летняя женщина и 10-летняя девочка, которые находились в салоне легковушки на пассажирских местах. Водитель и 23-летний пассажир Volkswagen Jetta сейчас находятся в больнице.





В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» пояснили, что всего в медучреждения региона было доставлено пять человек.

— Девочку 2012 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение больницы № 7 Волгограда, состояние тяжелое, — уточнили в облздраве. — Ребенок 2013 года рождения по тяжести состояния доставлен в Иловлинскую ЦРБ, где, несмотря на усилия врачей, скончался в реанимационном отделении. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Трое пострадавших в результате ночной аварии доставлены в больницу № 25 в Дзержинском районе Волгограда.

— Мужчина в возрасте 22-х лет после осмотра и оказания помощи в стационарном отделении СМП отказался от госпитализации и был направлен на амбулаторное лечение. Еще один 22-летний мужчина госпитализирован в реанимационное отделение, состояние тяжелое. Женщина в возрасте 72-х лет госпитализирована в отделение сочетанной травмы. Врачи оцениваю ее состояние как средней степени тяжести, — прокомментировали в профильном комитете администрации Волгоградской области.

Напомним, что ранее журналисты «Высоты 102» публиковали видео с места смертельного ДТП с участием двух легковушек и грузовиков с прицепами.

Как стало известно журналистам издания, 23-летний гражданин Таджикистана находился на территории РФ легально. Сейчас он находится в больнице. Дело возбуждено ОМВД России по Иловлинскому району.

Фото: прокуратура Волгоградской области