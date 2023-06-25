Происшествия

На волгоградской трассе в массовом ДТП с фурами разбилась семья из Подмосковья

Происшествия 25.06.2023 08:34
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25.06.2023 08:34


В Иловлинском районе Волгоградской области накануне ночью на трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков с прицепами и двух легковушек. Как сообщает V102.RU, погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка, трое пострадали.   

— По предварительным данным, 24 июня около 22.00 22-летний водитель за рулем иномарки Volkswagen Jetta, двигаясь по 882 километру трассы Р-22 «Каспий» «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, при осуществлении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной MAN с полуприцепом под управлением 59-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — От удара MAN отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где грузовик столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом и автомашиной LADA Largus под управлением 37-летнего водителя. 


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погибли три человека, находившиеся в салоне LADA Largus. Водителя и пассажира Volkswagen Jetta, а также ребенка из LADA Largus доставили в больницу.  


Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника, в массовом ДТП погибла семья из Подмосковья — отец, мать и 10-летняя дочь. Автомобиль LADA Largus выехал из Лобни. 22-летний водитель иномарки Volkswagen Jetta сел за руль не так давно — его стаж вождения всего год. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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