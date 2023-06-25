ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места смертельного ДТП в Иловлинском районе, в котором разбилась семья из Подмосковья. Как ранее сообщало V102.RU, погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще трое пострадали.





По предварительным данным областного главка МВД, авария произошла на 882 километре трассы Р-22. Столкнулись две легковушки и два грузовика с полуприцепами. В результате аварии в больницу попали три человека, включая ребенка.

Видео и фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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