Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП с фурами в Волгоградской области

Происшествия 25.06.2023 10:52
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25.06.2023 10:52


ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места смертельного ДТП в Иловлинском районе, в котором разбилась семья из Подмосковья. Как ранее сообщало V102.RU, погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще трое пострадали. 



По предварительным данным областного главка МВД, авария произошла на 882 километре трассы Р-22. Столкнулись две легковушки и два грузовика с полуприцепами. В результате аварии в больницу попали три человека, включая ребенка. 

Видео и фото: ГУ МВД по Волгоградской области 

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