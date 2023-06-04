Центральный районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 УФСИН по Волгоградской области» Виталия Курсекова, задержанного в апреле прошлого года за взятку. Как сообщает V102.RU, судебный процесс идет ни шатко, ни валко — заседания откладывались 19 раз, в том числе из-за неявки свидетелей и подсудимого.

Согласно картотеке Центрального райсуда, вместе с Курсековым по делу проходит некий Дмитрий Винников. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника, в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу). При этом правоохранители не раскрывают подробностей о втором фигуранте дела.

Согласно информации из открытых источников, полный тезка Дмитрия Винникова был в свое время директором нескольких компаний, среди которых ООО «Алпрофсервис», ООО «МСК № 1» и ООО «Фабрика Комфорта». Фирмы занимались торговлей мебелью и производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Кроме того, в картотеке дел Волгоградского облсуда, Дмитрий Викторович Винников в ноябре 2020 года оспаривал решение Центрального районного суда Волгограда по гражданскому делу, где ответчиком выступало ФГУП «Управление строительства № 34» ФСИН России. Винников требовал взыскать заработную плату, а также компенсацию морального вреда за ее задержку.

Согласно сведениям, указанным в апелляционном определении, Винников с 23 января 2017 года по 29 ноября 2019 года занимал должность руководителя участка по производству ПВХ изделий ФГУП «Управление строительства № 34» ФСИН России. Арбитражный суд Волгоградской области своим решением от 18 апреля 2019 года признал унитарное предприятие банкротом, а 29 ноября 2019 года истца уволили в связи с ликвидацией организации.

Напомним, что, Виталий Курсеков, по данным следствия, в мае 2021 года, исполняя должностные обязанности, обратился к знакомому директору частной фирмы с предложением о заключении госконтракта между исправительным учреждением и организацией по капремонту окон на сумму около 400 000 рублей. Обвиняемый потребовал «откат» в размере 10% от суммы контракта.

Исправительный центр, в котором трудился Курсеков со дня основания — 2017 года, располагается в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, 14.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №1

В Волгограде за получение взятки задержан полковник УФСИН Курсеков