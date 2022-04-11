В Волгограде за получение взятки задержан полковник УФСИН Курсеков

Сегодня, 11 апреля, стало известно о задержании заместителя начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 УФСИН по Волгоградской области» Виталия Курсекова. Полковнику вменяют получение взятки.

— Факт противоправных действий выявлен службой собственной безопасности УФСИН, — прокомментировал ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы областного главка ведомства Михаил Черный.

Исправительный центр располагается в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, 14. Здесь содержатся лица, приговоренные судом к исправработам. В здании находятся административные помещения и общежитие. Виталий Курсеков проходил службу в учреждении с 2017 года — с момента основания. Занимал должность начальника отдела безопасности.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», в настоящий момент в отношении сотрудника УФСИН проводятся следственные действия. По неподтвержденной официально информации, действия полковника квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Максимальная санкция составляет от трех до восьми лет колонии.

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: Виталий Курсеков / vk.com