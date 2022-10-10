В Волгограде следователи поставили точку уголовном деле в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 УФСИН по Волгоградской области» Виталия Курсекова, который в апреле текущего года был задержан в Волгограде за взятку. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель регионального следственного управления СКР Дарья Буянова.

– Следственным отделом по Центральному району завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительного центра УФСИН по области. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в значительном размере, – сообщила Буянова. – В мае 2021 года обвиняемый, исполняя должностные обязанности, обратился к знакомому директору коммерческой организации с предложением о заключении госконтракта между исправительным учреждением и организацией по капитальному ремонту окон на сумму около 400 тысяч рублей. При этом, обвиняемый потребовал «откат» в размере 10% от суммы контракта.

Ударив по рукам, сообщники достигли желаемого – и госконтракт был заключен. Деньги Курсеков велел перевести на расчетный счет своей знакомой. Преступление было пресечен сотрудниками собственной безопасности регионального управления ФСИН России.

В настоящее время 52-летнему мужчине предъявлено окончательное обвинение. Он и его защитник уже ознакомлены с материалами дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – сообщает представитель СУ СКР.

Исправительный центр, в котором трудился Курсеков со дня основания – 2017 года, располагается в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, 14.