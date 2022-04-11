Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №1

Задержанного за взятку заместителя начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 УФСИН по Волгоградской области» Виталия Курсекова поместили в СИЗО № 1 Волгограда. Защита настаивала на домашнем аресте.

— Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) на срок до 21 мая 2022 года, — сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По информации УФСИН России по региону, противоправную деятельность 51-летнего полковника вскрыла служба собственной безопасности ведомства. Санкцией инкриминируемой статьи УК РФ в качестве максимума предусмотрено от трех до восьми лет колонии.