Расследования

Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №1

Расследования 11.04.2022 13:39
11.04.2022 13:39


Задержанного за взятку заместителя начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 УФСИН по Волгоградской области» Виталия Курсекова поместили в СИЗО № 1 Волгограда. Защита настаивала на домашнем аресте. 

— Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) на срок до 21 мая 2022 года, — сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

По информации УФСИН России по региону, противоправную деятельность 51-летнего полковника вскрыла служба собственной безопасности ведомства. Санкцией инкриминируемой статьи УК РФ в качестве максимума  предусмотрено от трех до восьми лет колонии. 

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