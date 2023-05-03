Расследования

В Волгоградской области найден мертвым пропавший 18 марта житель Котово Роман Серенко

Расследования 03.05.2023 06:30
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03.05.2023 06:30


В Волгоградской области прекращены поиски пропавшего в начале весны 29-летнего жителя Котово Романа Серенко. Как сообщает ИА "Высота 102", накануне тело мужчины было найдено в пруду. Молодого отца, пропавшего при странных обстоятельствах по дороге между Камышинским и Котовским районами искали с 18 марта. 

Напомним, об исчезновении Романа Серенко журналистам ИА "Высота 102" рассказывала 20 марта его супруга – Лариса Серенко. По словам женщины, ее супруг направлялся мартовским вечером домой после работы, однако затем перестал выходить на связь. Машину Романа обнаружили на обочине, при этом в салоне автомобиля котовчанин оставил все личные вещи. Очевидцы при этом сообщали противоречивую информацию: по словам одних, Роман шел пешком в сторону Котово, другие утверждали, что он направлялся в Камышин. 


– Он снял с себя и оставил в машине наручные часы. На улице валялись автомобильные коврики. В салоне также остался его мобильный телефон. Он тоже был разряжен, – сообщала супруга пропавшего. 

В связи с исчезновением мужчины и поступившим в полицию заявлением Ларисы в Котовском районе были организованы поиски, в которых принимали участие  кинологи со служебными собаками, сотрудники МЧС и волонтеры. На третьи сутки жена пропавшего Романа Серенко сообщила о том, что мужчину видели босым на обочине трассы, однако больше никакой информации не было.  Не было результатов и спустя месяц – 18 апреля волонтеры и местные жители снова выходили на поиски молодого мужчины. 

Сегодня, 3 мая, стало известно о гибели Романа Серенко. Печальное известие сообщили поисковики в социальных сетях. По словам жителей Котовского района, тело мужчины было найден в районе пруда в Коростинском сельском поселении.   

Редакция "Высоты 102" запросила информацию в правоохранительных органах. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Лариса Серенко 

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