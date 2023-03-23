«Нашли следы его босых ног»: в Котово продолжается поиск пропавшего Романа Серенко

В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего 29-летнего Романа Серенко. Как рассказала ИА «Высота 102» его супруга Лариса, накануне во время организованной операции по розыску ее мужа около стелы на границе Котовского района была обнаружены следы его босых ног.

– Мы нашли очевидцев, которые видели, что Роман шел босиком по обочине дороге и держал в руках ботинки, – сообщила Лариса. – К сожалению, пока это единственный результат поисков. Но мы не отчаиваемся и я благодарю всех, кто помогает в розыске моего мужа.

Напомним, Роман Серенко пропал 19 марта, уехав из дома на своем автомобиле. Затем машину мужчины нашли на обочине камышинской трассе около стелы на границе с Котовским районом. По словам очевидцев, его видели бредущим по этой дороге. В автомобиле, который стоял с севшим аккумулятором и пустым баком, обнаружили личные вещи пропавшего мужчины – наручные часы и разряженный мобильный телефон.

Накануне в районе предположительного места исчезновения мужчины проводилась поисковая операция с участием полицейских, кинологов, волонтеров и местных жителей.

Приметы пропавшего Романа Серенко: на вид 28-30 лет, рост 190-195 см, худощавого телосложения, волос короткий темно-русого цвета, глаза голубые. Особые приметы: шрам на подбородке, примерно 1 см., татуировка на правом предплечье в виде отпечатка руки, на груди в центре татуировка в виде кельтских узоров и льва с львицей. Был одет в одежду черного цвета.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области