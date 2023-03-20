Расследования

В Волгоградской области при странных обстоятельствах исчез 29-летний Роман Серенко

Расследования 20.03.2023 18:48
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20.03.2023 18:48

В Волгоградской области при странных обстоятельствах 18 марта без вести пропал 29-летний житель города Котово Роман Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», последний раз мужчину видели на трассе по направлению в Камышинский район. 

Об исчезновении котовчанина сообщила сегодня, 20 марта, супруга Романа Лариса. 

– Роман пропал в субботу. Я его в тот день не видела, поскольку находилась с детьми у родителей. Днем он сообщил мне, что работает и скинул фото. Это фото я показывала потом полицейским и они опознали Романа. По их сведениям, он был замечен на трассе, ведущей в Камышинский район, как раз в тех же автомобильных желтых очках, в которых делал для меня фото, – рассказала Лариса. – Они якобы спрашивали у него, чего он бродит вдоль дороги, но он отшутился и ушел. 

По информации женщины, автомобиль Романа Серенко был обнаружен на обочине дороги по направлению из Котово. Точных сведений о том, в каком направлении передвигался пропавший – в Котово или в Камышин, – на сегодня нет. 

– Одни очевидцы говорят о том, что видели, как он шел в Камышин, другие – наоборот, что он шел по направлению домой в Котово, – говорит Лариса.  

Странное обстоятельство выяснилось тогда, когда за машиной, оставленной на обочине с севшим аккумулятором и без бензина, приехали друзья Романа. По словам Ларисы, в салоне были обнаружены его личные вещи. 

– Он снял с себя и оставил в машине наручные часы. На улице валялись автомобильные коврики. В салоне также остался его мобильный телефон. Он тоже был разряжен, – сообщает супруга пропавшего. 

Лариса Серенко уточняет, что заявила об исчезновении Романа в полицию. Данный факт ИА «Высота 102» подтвердили и в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

– Ведется розыск мужчины, до настоящего времени местонахождение его неизвестно, – сообщают в полиции. 

Лариса Серенко просит всех, кто может что-то знать о месте нахождения ее супруга, сообщать информацию в мессенджеры по номеру 8-995-588-05-91.

Фото: Роман Серенко / VK.com

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