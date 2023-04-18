«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчины

Общество 18.04.2023 09:10
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18.04.2023 09:10
Сегодня, 18 апреля волонтеры, полицейские и неравнодушные граждане вновь выходят на масштабные поиски 29-летнего Романа Серенко, который пропал 18 марта. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, поисковики соберутся в 10-00 часов у отдела полиции в Котово и снова исследуют местность, где последний раз видели мужчину.
Напомним, в истории исчезновения молодого мужчины осталось много неразгаданных странностей. Роман Серенко бросил свой автомобиль на границе Котовского и Камышинского районов, где оставил свои личные вещи – часы и сотовый телефон. Очевидцы видели его бредущим босым по обочине трассы. Кинологам и волонтерам удалось найти его следы, однако затем они потерялись. Поисковики организовывали уже несколько масштабных акций, однако они оказались безрезультатными.
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