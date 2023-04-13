Расследования

Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Аркадий Григорян останется в СИЗО до осени

Расследования 13.04.2023 11:48
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13.04.2023 11:48


В Волжском городском суде Волгоградской области сегодня, 13 апреля, продлили меру пресечения кикбоксеру Аркадию Григоряну, обвиняемого в жестоком нападении на свою бывшую девушку. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину оставили в СИЗО до осени. 



— Суд продлил меру пресечения на шесть месяцев до 3 октября 2023 года, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановление может быть обжаловано.  

Напомним, что Аркадий Григорян обвиняется в покушении на убийство экс-сожительницы и повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Следствием установлено, что Григорян напал на свою бывшую спутницу у подъезда дома № 62 по улице 40 лет Победы в Волжском. Мужчина хотел вернуть прежние отношения, но 29-летняя Маргарита Борисова ответила отказом, из-за чего пьяный Григорян набросился на волжанку с ножом, нанеся не менее 35 ударов. 

Следующее заседание, на котором планируется рассмотрение уголовного дела по существу запланировано на 26 апреля на 11.00. 

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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