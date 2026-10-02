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Происшествия

Под Волгоградом во время купания утонул мужчина

Происшествия 02.10.2026 19:19
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02.10.2026 19:19


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области во время купания утонул мужчина. Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», трагедия произошла в акватории затона Краснослободска.

Вблизи лодочной станции во время купания пропал с поверхности воды мужчина 1996 года рождения. К моменту поступления сигнала он находился под водой около 30 минут.

Оперативно сформированная водолазная группа прибыла на место. В ходе поисковых работ тело погибшего обнаружили на глубине около 4 метров, извлекли на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото: ГКУ «Служба спасения»

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