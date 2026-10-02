



Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов России по темпам строительства жилья. Согласно данным портала ЕРЗ.РФ, по итогам сентября 2026 года регион поднялся на 21-е место, прибавив одну позицию по сравнению с предыдущим периодом.

Активность строительства в Волгоградской области оценивается экспертами как высокая. Средняя скорость возведения многоквартирного дома в регионе составляет около 638 дней, средняя площадь дома – 4 700 кв. метров, а средняя этажность – 12,5 этажа. Преобладающий материал стен – монолит-кирпич.

Согласно данным аналитиков, за последние три года в Волгоградской области по договорам долевого участия было введено 1 236 091 кв. метр жилья. Это один из наиболее высоких показателей среди регионов, соседствующих с Волгоградской областью в рейтинге.

Лидируют в общероссийском списке Донецкая Народная Республика, Новгородская и Оренбургская области. Замыкают рейтинг Республика Дагестан, Московская область и Санкт-Петербург. Прорыв в рейтинге по итогам сентября показала Орловская область, которая поднялась сразу на 11 строчек, обосновавшись на 39-й строчке.

Отметим, что рейтинг ЕРЗ.РФ формируется на основе базы данных о более чем 60 тысячах строящихся и построенных многоквартирных домов на территории России.