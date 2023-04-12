Расследования

Вину признал. В Волжском 13 апреля начнут судить кикбоксера Аркадия Григоряна

Расследования 12.04.2023 12:46
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12.04.2023 12:46


В Волжский городской суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого кикбоксера Аркадия Григоряна. Как сообщает ИА «Высота 102», первое заседание назначено на 13 апреля. 

— Фигурант дела обвиняется в покушении на убийство экс-сожительницы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

Согласно обвинительному заключению, Григорян 20 декабря 2022, будучи пьяным, находился у подъезда дома № 62 по улице 40 лет Победы в городе-спутнике. , У мужчины произошел конфликт с бывшей возлюбленной 29-летней Маргаритой Борисовой. 

Девушка отказалась возобновлять прежние отношения, и Григорян нанес ей в ответ не менее 35 ударов ножом.  Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Помимо этого, фигурант дела о жестоком нападении обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В пресс-службе судов региона уточнили, что дело принято к производству. Процесс запланирован на 10.30. Как стало известно журналистам информагентства, на в ходе предварительного следствия подсудимый признал вину в части покушения на убийство.  

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