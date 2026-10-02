«Ротор» завершает сборы контрольным матчем с «Нижним Новгородом»





Волгоградский «Ротор» подводит черту под паузой в чемпионате, вызванной играми национальной сборной, контрольным матчем с «Нижним Новгородом». Товарищеская встреча станет финальным этапом тренировочного сбора и позволит тренерскому штабу Дмитрия Парфёнова оценить готовность команды к возобновлению официальных игр.

Матч пройдёт 3 октября на тренировочном поле «РЖД‑Арены» в Москве, начало – в 15:00. Несмотря на неофициальный статус игры, её значение для команды трудно переоценить: спарринг даёт возможность отработать тактические заготовки, проверить игровые связки и распределить нагрузку между футболистами с разным объёмом игровой практики.

Кадровая ситуация в команде складывается неоднозначно. Серьёзной потерей остаётся Никита Плотников, который выбыл на длительный срок. При этом остальной состав здоров, а в коллективе зафиксирован боевой настрой – футболисты готовы к рестарту чемпионата и намерены вернуться в победный ритм.

Особый интерес в этом матче может представлять возможное участие игроков дубля. На сбор с основной командой отправились Степан Правкин и Михаил Харлан. Решение о выходе на поле будет принято тренерским штабом по итогам оценки их готовности. Для молодых исполнителей такой шанс – серьёзный шаг в профессиональном росте и возможность заявить о себе в условиях, максимально приближённых к официальным матчам.

После контрольного поединка «Ротор» возвращается в Волгоград, где подготовка к ближайшим турам выходит на финишную прямую. Уже 10 октября, в субботу, волгоградцы примут «Волгу» (начало – в 17:00), а 16 октября, в пятницу, «Ротор» сыграет дома против «Сочи» (начало – в 19:00).

Для болельщиков эти игры станут не просто возможностью поддержать любимую команду, но и поводом испытать новые эмоции от красивой игры – от точных передач, смелых решений и тех самых мгновений, ради которых и живут футбольные трибуны.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»