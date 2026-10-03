Волонтёры сообщили о поиске 60 пропавших волгоградцев





Добровольцы волгоградского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы в сентябре 2026 года. По информации активистов, всего за минувший месяц были организованы поиски 60 человек. Из них 37 найдены живыми.

Ещё восемь человек так и не были найдены, пять были обнаружены мёртвыми, ещё в четырёх случаях волонтёры помогли найти родственников потерявшихся волгоградцев, также было зафиксировано аналогичное количество неподтверждённых случаев. Две заявки поисковики отправили на передачу «Жди меня».

Напомним, ранее редакция сообщала, что в августе добровольцы помогали искать 52 человек, из которых всего двое были найдены погибшими.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky