Студент из Волжского нашел новую профессию на СВО





Уже скоро студент Волжского индустриально-педагогического института Даниил сможет выполнять реальные задачи в зоне СВО. Пока же он, решивший стать грамотным дроноводом, «встает на крыло» – учится не только летать, но и обслуживать боевых «птичек».

Первокурсник направления «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» уже в начале учебного года решил подписать контракт с Минобороны. Оформил индивидуальный план обучения и приступил к изучению тонкостей новой профессии.

– Я подписал контракт вместо срочной службы, и ни о чем не пожалел, – рассказывает будущий дроновод. – В отличие от срочников, я не просто прохожу службу, а обучаюсь и становлюсь специалистом в своей сфере. Меня сразу отправили в обучающий класс: научили летать, управлять дроном в очках, а также собирать и разбирать летательные аппараты.

Профессию оператора БПЛА многие эксперты называют крайне востребованной и в гражданской жизни. Так, в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев заявил, что умеющие работать в нештатных ситуациях и мгновенно принимающие решения, после возвращения с СВО бойцы беспилотных войск будут особенно цениться работодателями – от сферы строительства до МЧС.





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.