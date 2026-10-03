Госинспекторы смогут нагрянуть в бомбоубежища Волгограда





Правительство России планирует пересмотреть подход к контролю за состоянием бомбоубежищ, не находящихся на балансе Минобороны. В скором времени на региональные и муниципальные объекты смогут нагрянуть госинспекторы. Как сообщает «Парламентская газета», полномочия последних планируется существенно расширить. Соответствующие поправки в законодательство внёс кабмин.

- После вступления поправок в силу госнадзор будет распространяться на региональные и местные органы власти, отвечающие за содержание сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения в исправном состоянии, а также на граждан и организации, которые используют защитные сооружения или имеют их на балансе (включая системы экстренного оповещения),- цитируют документ журналисты.

Отметим, корректировки позволят государственному надзору в полной мере охватить все объекты гражданской обороны. Предложение правительства 1 сентября уже было одобрено в Совете Федерации. В МЧС России уточнили, что в развитие новых статей планируется разработать подзаконный акт, который определит порядок работы инспекторов.

Фото из архива ИА «Высота 102»