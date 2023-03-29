Расследования

Волгоградца отправили в колонию за покалеченного на картинге ребенка

Расследования 29.03.2023 13:27
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29.03.2023 13:27


Тракторозаводский районный суд огласил приговор по уголовному делу о травмировании ребенка на картинге. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 

25-летний инструктор проката картов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент произошел 16 сентября 2021 года около торгового центра в Тракторозаводском районе, куда пришли покататься папа и его 8-летняя дочь. Молодой человек не провел необходимый инструктаж посетителей, а также не выдал им шлемы и защитную экипировку. При этом одновременно с ними подсудимый начал управлять неисправным картом, пытаясь поставить его на стоянку. Однако в момент перемещения  микроавтомобиля произошло столкновение с картом клиентов, в результате чего 8-летняя девочка получила тяжелые травмы.

Вину в содеянном молодой человек признал частично. Суд приговорил бывшего инструктора к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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