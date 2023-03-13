Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по исчезнувшей дороге к хутору Волгоградской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о бездействии должностных лиц при обеспечении транспортной доступности к хутору Караичевский Нехаевского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, следователями проводится проверка по факту халатности сотрудников администрации Нехаевского района.

Поручение руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело глава СКР Бастрыкин озвучил в связи с новыми жалобами жителей на состояние дорожного полотна и невозможность прибытия оперативных служб, в том числе и для оказания медпомощи. Ход и результаты следствия будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, сегодня ИА «Высота 102» опубликовало видео, снятое местным жителем на той самой дороге, которая практически исчезла в весеннюю распутицу. Жители хутора Караичевский ранее просили проложить к их населенному пункту асфальт, но, столкнувшись с бездействием чиновников, обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Речь идет о 4,5 километрах, которые сейчас превратились в бездорожье.