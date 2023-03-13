В Волгоградской области исчезла дорога, о которой знает Бастрыкин





В Нехаевском районе Волгоградской области окончательно размыло дорогу к хутору Караичевский, на состояние которой жители населенного пункта пожаловались в декабре прошлого года главе СК РФ Александру Бастрыкину. Жители сняли на видео, во что превратился отрезок в 4,5 километра в весеннюю распутицу.

– Дорога исчезла совсем, здесь теперь только на «Кировцах» можно проехать, – констатирует голос за кадром.

По словам местных жителей, теперь в хутор, где живут в основном пожилые люди, не доберется ни скорая, ни автолавка. А значит, людям теперь снова придется сидеть в изоляции.

Напомним, жители хутора Караичевский в видеообращении к главе СК РФ попросили провести проверку по факту отвратительного состояния дороги, которая связывает населенный пункт с «большой землей». По поручению Александра Бастрыкина СУ СК по Волгоградской области начало проверку.

В настоящее время материал процессуальной проверки по факту халатных действий сотрудников администрации Нехаевского района передан по подследственности в Урюпинский межрайонный следственный отдел.