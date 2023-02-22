Расследования

Бойцы отряда «Сталинград» обратились к губернатору Волгоградской области из зоны СВО

Расследования 22.02.2023 09:36
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22.02.2023 09:36


Бойцы отряда «Сталинград» из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса обратились к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Как сообщает ИА «Высота 102», штурмовики сняли видео в лесополосе. 



— Личный состав штурмового отряда «Сталинград»  поздравляет с Днем защитника Отечества губернатора Волгоградской области, боевого товарища, Героя России, Бочарова Андрея Ивановича, — цитирует информагентство слова штурмовиков. — Благодарим вас и вашу команду за все, что вы для нас делаете.

Напомним, что глава Волгоградского региона тоже имеет боевой опыт. Андрей Бочаров — участник боевых действий в Чечне. В марте 1995 года руководил разведротой на направлении Грозный — Аргун — Гудермес. В ходе боя Бочаров вместе с бойцами своего подразделения захватил узел обороны боевиков на господствующей высоте в районе села Комсомольского. Им противостояли 40 членов бандформирований. 

При захвате высоты 16 человек из разведроты Бочарова уничтожили 16 боевиков, троих взяли в плен. Попытки боевиков отбить высоту были отражены со значительным уроном для нападавших. При отражении последней атаки Бочаров вызвал огонь артиллерии на себя. В результате боестолкновения разведгруппа Бочарова не имела погибших и раненых, а удержанная ими высота стала плацдармом для дальнейшего наступления войск российской армии. 

Ранее журналисты «Высоты» сообщали об отправке спецотряда «Сталинград» в зону СВО. Бойцов лично напутствовал губернатор Андрей Бочаров. Телеведущий Владимир Соловьев посетил штурмовиков на фронте и рассказал о Герое России из волгоградского отряда. Также информагентство публиковало фотографии из расположения специального отряда в зоне спецоперации.  

Видео: Мобилизация 34 / t.me 

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