Спецотряд «Сталинград» отправился в зону СВО. Бойцов напутствовал Андрей Бочаров





Из Волгограда в зону проведения спецоперации отправился специальных отряд «Сталинград», сформированный из добровольцев в декабре 2022 года. С напутственным словом к военнослужащим обратился, как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– Боевые друзья, в ближайшее время с оружием в руках на поле боя плечом к плечу со своими товарищами вы будете защищать нашу Родину, наш народ, свой дом, Россию, Отечество от современных фашистов и нацистов. Уверен, что задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, Президентом России будут выполнены в полном объёме. Жители России, жители Волгоградской области уверены в нашей победе, – сказал, обращаясь к добровольцам, Андрей Бочаров.

Губернатор добавил, что уверен в профессионализме волгоградских защитников.

– Это подготовленные и высокопрофессиональные люди, готовые выполнить любую задачу, поставленную Верховным Главнокомандующим. Так же, как в свое время выполняли задачи наши деды и прадеды, защищавшие Сталинград, освобождавшие родную землю от фашизма. Мы провожаем их с чувством уверенности и гордости за поколение потомков победителей, с уверенностью в победе. Враг будет разбит, победа будет за нами, – подчеркнул глава региона. – Все, что необходимо от Волгоградской области, все будет выполнено и обеспечено. Как мы выполняли задачи, которые перед нами ставили командиры частей и соединений, так и в будущем мы будем выполнять все задачи.





Особое внимание, по словам губернатора, будет обращено на семьи военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Продолжится работа и по обеспечению военных техникой, обмундированием, спецсредствами.

– Кроме того, мы продолжаем подготовку военнослужащих, которые добровольцами будут служить в специальном отряде «Сталинград». Задачи первого этапа мы выполнили, но работа будет продолжена. Уже сформировано еще одно подразделение, которое в настоящее время готовится. Военнослужащие будут обеспечены всем необходимым, – заключил Андрей Бочаров.

Добавим, что спецотряд укомплектован современными образцами вооружения и военной техники. Экипировка военнослужащих и техника закуплены за сче средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу». Основной боевой единицей отряда является БМП-3.