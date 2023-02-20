Общество

«Уничтожил отделение нацистов»: ведущий Соловьев рассказал о Герое России из волгоградского отряда «Сталинград»

Общество 20.02.2023 09:50
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20.02.2023 09:50


Телеведущий Владимир Соловьев в федеральном эфире рассказал о впечатлениях от поездки в расположение спецотряда из Волгоградской области «Сталинград». Как сообщает ИА «Высота 102», журналист рассказал о подвиге, представленного к званию Героя России 23-летнего бойца добровольческого батальона. 



— Приехали мы к созданному в Волгоградской области  добровольческому отряду спецназначения «Сталинград». Они месяц находятся в зоне СВО. Отправились на фронт 17 января 2023 года. Добровольцев снарядили при поддержке властей и общественности, — рассказал в своем Telegram-канале Соловьев. — Ребята именно штурмовики. Под 200 человек — жители Волгограда и Волгоградской области, добровольцы из других регионов России. Они отлично вооружены и находятся в составе ВС РФ. Они берут опыт лучших штурмовых отрядов,  именно затачивают себя под штурмовую работу.

Также Владимир Соловьев подробно рассказал о подвиге 23-летнего бойца отряда, в одиночку уничтожившего отделение противника. 

— 23-летний пацаненок он действовал в группе товарищей, его представили к званию Героя. Мальчишка, казалось бы, вот этот мальчишка уничтожил отделение нацистов. Засек ДРГ — их было пятеро, четверых положил на месте, один побежал. Двадцать три года, мы говорим, где молодежь, вон молодежь — на фронте, — добавил ведущий федерального канала. 

Ранее ИА «Высота 102» опубликовало снимки из расположения штурмового отряда «Сталинград» в зоне СВО. Добровольцев, отправившихся на защиту новых территорий РФ, лично напутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Видео: Соловьев / t.me 

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