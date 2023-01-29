Опубликованы фото спецотряда «Сталинград» из Волгоградской области в зоне СВО

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии из расположения спецотряда «Сталинград» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.





— Всем привет, кто нас потерял. Были в командировке в зоне специальной военной операции в расположении отряда «Бессмертный Сталинград», — рассказал на видео депутат. — Наш старший инструктор провел занятия по боевой подготовке. Отработали тактические действия, как в дневное, так и в ночное время суток. Ребята работают, повышают свой уровень подготовки. Настрой боевой, враг будет разбит, победа будет за нами!





Гимбатов уточняет, что добровольцы из штурмового отряда передают привет вместе с наилучшими пожеланиями своим близким и всем волгоградцам.





— Я знаю, что мой канал читают семьи бойцов «Бессмертного Сталинграда». По итогам этой поездки обязан доложить: своими мужчинами вы по праву должны гордиться! Святое имя отряда несут с честью, — говорит политик. — Пожалуй, только там, на переднем краю битвы со злом, понимаешь, что значит настоящий мужчина. Их работа не просто сложная, люди не бывавшие на фронте вообще не в состоянии понять, что каждый день переживают наши герои.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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