В Волгограде оказавшее в центре коррупционного скандала МБУ освоило в 2022 году около полумиллиарда рублей
Расследования 21.01.2023 08:08
0
21.01.2023 08:08
МБУ «Волгоградзеленхоз», которое оказалось в центре коррупционного скандала, в прошлом году освоило почти полмиллиарда бюджетных средств на различных закупках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в 2021 году сумма была гораздо меньше – почти 95 миллионов рублей.
В прошлом году учреждение заключило десятки контрактов на выполнение разного рода работ. Так, МБУ «Волгоградзеленхоз», помимо своей основной деятельности по высадке и уходу за зелеными насаждениями, содержанию городских туалетов, обслуживания фонтанов, ремонту дворовых территорий, также выступало заказчиком по благоустройству территорий в Центральном районе Волгограда.
Самая крупная сумма была освоена на работах по продолжению реконструкции Центральной набережной, в частности, лестницы, матч освещения и других объектов этой территории – всего около 100 миллионов рублей.
Также учреждение было заказчиком благоустройства участков от ресторана «Маяк» до Нулевой продольной, проспекта Ленина от улицы Гагарина до улицы 13-ой гвардейской (45 миллионов рублей), сквера 8 марта.
Кроме того, «Волгоградзеленхоз» в прошлом году заключило несколько контрактов на разработку проектной документации для сохранения объектов культурного значения, а также на ремонт памятников, в частности, братской могилы, где захоронены павшие воины 13-ой гвардейской дивизии, и памятника Комсомольцам.
Среди проведенных в 2023 году МБУ «Волгоградзеленхоз» закупок – реконструкция Сурского сквера с суммой контракта около 57 миллионов рублей.
Напомним, накануне стало известно о задержании замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляеава, подозреваемого в получении взятки в размере 4 миллиона рублей за покровительство ИП, занимавшегося благоустройством в рамках заключенного контракта.
В Волгограде арестован водитель КАМАЗа, снесшего маршрутку с людьми20.01.2023 16:20
Расследования 20.01.2023 16:20
Задержанный за взятки замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляев попросился домой20.01.2023 16:04
Расследования 20.01.2023 16:04
В Волжском взыскали компенсацию с пристава, оставившего пенсионерку выживать на 5 тыс рублей20.01.2023 14:59
Расследования 20.01.2023 14:59
В Волгограде за взятку в 4 млн задержан замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляев20.01.2023 12:31
Расследования 20.01.2023 12:31
В СУ СКР по Волгоградской области расследовали дело о матери-садистке20.01.2023 11:29
Расследования 20.01.2023 11:29
Жильцам дома на севере Волгограда «накинули» за тепло лишние 300 тысяч в платежках19.01.2023 20:04
Расследования 19.01.2023 20:04
«Вы что, их уже потратили?»: следователи и военные не могут найти зарплату мобилизованного волгоградца19.01.2023 18:39
Расследования 19.01.2023 18:39
В Волгограде осудят мать выпавшей из окна 1,5-годовалой девочки19.01.2023 17:15
Расследования 19.01.2023 17:15
«Обездвижил и поджег»: 29-летнему волгоградцу грозит пожизненное за зверское убийство кредитора19.01.2023 16:32
Расследования 19.01.2023 16:32
Шок-контент: опубликовано видео жестокой расправы подростков над собакой в Михайловке19.01.2023 16:19
Расследования 19.01.2023 16:19
Межрегиональная группировка организаторов азартных игр пошла под суд в Волгограде19.01.2023 14:24
Расследования 19.01.2023 14:24
Уличенные в картеле фирмы снова выиграли миллиардные тендеры в Волгограде на поставку дорожных камер19.01.2023 13:59
Расследования 19.01.2023 13:59
Содрали шкуру и начали жарить: студент и школьник задержаны под Волгоградом за зверство с собакой19.01.2023 12:55
Расследования 19.01.2023 12:55
Момент смертельного столкновения маршрутки и КАМАЗа в Волгограде попал на видео19.01.2023 10:18
Расследования 19.01.2023 10:18
Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с маршруткой в Волгограде19.01.2023 09:07
Расследования 19.01.2023 09:07