Расследования

В Волгограде оказавшее в центре коррупционного скандала МБУ освоило в 2022 году около полумиллиарда рублей

Расследования 21.01.2023 08:08
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21.01.2023 08:08



МБУ «Волгоградзеленхоз», которое оказалось в центре коррупционного скандала,  в прошлом году освоило почти полмиллиарда бюджетных средств на различных закупках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в 2021 году сумма была гораздо меньше – почти 95 миллионов рублей.

В прошлом году учреждение заключило десятки контрактов на выполнение разного рода работ. Так, МБУ «Волгоградзеленхоз», помимо своей основной деятельности по высадке и уходу за зелеными насаждениями, содержанию городских туалетов, обслуживания фонтанов, ремонту дворовых территорий, также выступало заказчиком по благоустройству территорий в Центральном районе Волгограда.

Самая крупная сумма была освоена на работах по продолжению реконструкции Центральной набережной, в частности, лестницы, матч освещения и других объектов этой территории – всего около 100 миллионов рублей.

Также учреждение было заказчиком благоустройства участков от ресторана «Маяк» до Нулевой продольной, проспекта Ленина от улицы Гагарина до улицы 13-ой гвардейской (45 миллионов рублей), сквера 8 марта.

Кроме того, «Волгоградзеленхоз» в прошлом году заключило несколько контрактов на разработку проектной документации для сохранения объектов культурного значения, а также на ремонт памятников, в частности, братской могилы, где захоронены павшие воины 13-ой гвардейской дивизии, и памятника Комсомольцам.

Среди  проведенных в 2023 году МБУ «Волгоградзеленхоз» закупок – реконструкция Сурского сквера с суммой контракта около 57 миллионов рублей.

Напомним, накануне стало известно о задержании замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляеава, подозреваемого в получении взятки в размере 4 миллиона рублей за покровительство ИП, занимавшегося благоустройством в рамках заключенного контракта. 




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