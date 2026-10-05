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Расследования

Парашютист-рекордсмен из Волжского погиб в Рязанской области

Расследования 05.10.2026 19:33
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05.10.2026 19:33


Трагедия произошла накануне, 4  октября,  в Рязанской области. Во время соревнований погиб известный парашютист из Волжского Волгоградской области 57-летний Сергей Сергиенко. 

По данным Западного межрегионального следственного управления  на транспорте СК РФ, днем 4 октября 2026 года на территории аэродрома Крутицы на 284 км трассы М-5 в Шиловском районе Рязанской области мужчина при выполнении прыжка с парашютом столкнулся с поверхностью земли. 

- В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в управлении.

Известно, что спортсмены совершали прыжки большой формацией с двух самолетов. Спортсмены набрали высоту 6000 м. По информации телеграм-канала SHOT, во время спуска у 57-летнего Сергиенко возникли проблемы с основным куполом.


За плечами погибшего парашютиста – тысячи прыжков. Причем первый он совершил в аэроклубе в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Но в последние годы тренировался в других регионах. Он был участником всероссийского рекорда так называемого проекта «Сережи».  В 2022 году 15 тезок зафиксировали всероссийский рекорд, выполнив сложную фигуру с перестроением над аэродромом Коломны. Также Сергей участвовал в соревнованиях за границей.

Особенно он любил одну из самых экстремальных  дисциплин парашютного спорта – «Большие формации».  Суть ее заключается в том, что несколько парашютистов одновременно покидают несколько бортов, на высокой скорости собирают т в свободном падении геометрические фигуры, перестраиваются и расходятся перед раскрытием куполов. Именно при выполнении прыжка в этой дисциплине он разбился. 

Фото Сергея Сергиенко, Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

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