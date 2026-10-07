Лишившийся по банкротству Audi Q7 волгоградец оспорил штрафы от ГИБДД

В Волгоградской области местный житель, который весной текущего года лишился премиального кроссовера Audi Q7 в ходе процедуры банкротства, оспорил штрафы от ГИБДД за превышение скорости летом текущего года. Как сообщили во Фроловском городском суде, экс-владелец авто доказал в суде, что на момент нарушения ПДД иномарка ему уже не принадлежала.

Два факта превышения скорости Audi Q7 были зафиксированы камерами дважды за шесть минут в июле 2026 года на трассе Р-22. За это к административной ответственности был привлечен, как потом оказалось, бывший владелец машины. Ему были назначены штрафы в размере 750 и 1500 рублей. Он обратился с жалобой в ГИБДД, но ее оставили без удовлетворения. Тогда бывший автовладелец обратился в суд.

Мужчине удалось доказать, что на момент фиксации нарушений не являлся собственником Audi Q7. В рамках процедуры банкротства иномарка была передана финансовым управляющим залоговому кредитору еще в марте 2026 года, а затем дважды – в мае и июле – перепродана.

С учетом этих доказательств суд освободил мужчину от административной ответственности в связи с его невиновностью. Постановления ГИБДД отменены, а производства по делам прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Фото из архива V102.RU