Волгоградцев ждут новые правила сдачи на права





С 1 марта 2027 года жители Волгоградской области, как и все россияне, столкнутся с новыми правилами сдачи экзамена на водительские права. Как передает ТАСС, кандидатов начнут фотографировать в процессе теоретического экзамена, а в аудиториях ГИБДД установят средства аудио- и видеорегистрации.

Камеры должны будут обеспечивать запись в режиме реального времени, а также сохранять информацию на электронном носителе с защитой от отключения питания и несанкционированного доступа.

Экзамены и выдачу прав можно будет проходить без предъявления медицинской справки. Однако если срок действия медзаключения истекает между подачей заявления и получением удостоверения, процедура приостанавливается. Возобновить её можно после появления сведений о новом заключении в едином электронном реестре – ранее для этого достаточно было предъявить новую справку.