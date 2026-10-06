В Урюпинске 6 октября стартовал отопительный сезон

О начале отопительного сезона власти Урюпинска Волгоградской области сообщили сегодня, 6 октября. Столица российской провинции стала вторым городом в регионе, где постепенно начнут прогреваться батареи.
В администрации городского округа пояснили, что неслучайно открыли отопительный сезон в относительно теплые дни. Это даст возможность наладить отопление поэтапно и избежать рисков скачков давления и, как следствие, возможных аварий, пояснили чиновники.
Ранее, напомним, власти Волгограда сообщали о подтопке соцобъектов в областном центре с 1 октября.