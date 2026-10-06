Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным
В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. – Мы активно пользуемся нейросетями. Кстати, в этом году мы...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по логистике и портам Украины в Одесской области
Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны...
Расследования

В Урюпинске 6 октября стартовал отопительный сезон

Расследования 06.10.2026 13:17
0
06.10.2026 13:17


О начале отопительного сезона власти Урюпинска Волгоградской области сообщили сегодня, 6 октября. Столица российской провинции стала вторым городом  в регионе, где постепенно начнут прогреваться батареи.

В администрации городского округа пояснили, что неслучайно открыли отопительный сезон в относительно теплые дни. Это даст возможность наладить отопление поэтапно и избежать рисков скачков давления и, как следствие, возможных аварий, пояснили чиновники. 

Ранее, напомним, власти Волгограда сообщали о подтопке соцобъектов в областном центре с 1 октября. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.10.2026 16:15
Расследования 06.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:30
Расследования 06.10.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:17
Расследования 06.10.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 09:45
Расследования 06.10.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 19:33
Расследования 05.10.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 16:15
Расследования 05.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2026 15:33
Расследования 04.10.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2026 11:24
Расследования 04.10.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 18:00
Расследования 02.10.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 12:45
Расследования 02.10.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 12:20
Расследования 02.10.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 15:40
Расследования 01.10.2026 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 14:54
Расследования 01.10.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 12:02
Расследования 01.10.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 09:12
Расследования 01.10.2026 09:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:31
Волгоградцы пожаловались на шестичасовые очереди в новой поликлиникеСмотреть фотографии
16:21
Сотрудница ВТЗ победила в региональном этапе конкурса профмастерства «А ну-ка, девушки!»Смотреть фотографии
16:15
В Волжском мужчина откусил нос своей сожительницеСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец украл почти 5 кг шоколада в московском супермаркете - видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
На юге Волгограда меняют задвижку на водоводеСмотреть фотографии
14:47
212 соцобъектов Волгограда обогреют первымиСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде 100-летий юбилей отметила ветеран нефтепереработки Любовь ШуваеваСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом благодаря омбудсмену 9-месячный ребенок начал получать алиментыСмотреть фотографии
14:27
Волгоградские поисковики участвуют в межрегиональной экспедиции в ПсковеСмотреть фотографии
14:10
После третьего тура чемпионата Волгоградской области Нехаево вырвалось вперёдСмотреть фотографии
13:30
Облсуд пересмотрит решение о прекращении уголовного дела экс-главы ГИБДД СтепановаСмотреть фотографии
13:29
Кремль начал подготовку к прямой линии с ПутинымСмотреть фотографии
13:17
В Урюпинске 6 октября стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
12:25
Расписание пригородного поезда Волгоград-1 – Арчеда изменится с 6 по 26 октябряСмотреть фотографии
12:19
Волгоградские чекисты почтили память офицера ФСБ Александра КораблёваСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы накупили еды и товаров на 563 миллиардаСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом ростовчанина задержали за кражу золота из кухонного тайникаСмотреть фотографии
11:35
Поезда под Волгоградом пустят в обход из-за капремонта путейСмотреть фотографии
11:26
Пенсионер на «ВАЗе» насмерть сбил мотоциклиста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:25
Проверку систем оповещения в Волгоградской области перенесли на 9 октябряСмотреть фотографии
11:23
РПН: волгоградцам грозит свиной грипп, парагрипп и риновирусыСмотреть фотографии
11:10
Прожиточный уровень волгоградцев повысят на 1 тысячуСмотреть фотографии
11:08
Более 2,5 тыс. волгоградцев приняли участие в походах и соревнованиях по спорттуризмуСмотреть фотографии
10:53
В аэропортах Краснодара и Сочи утром 6 октября задержаны 40 рейсовСмотреть фотографии
10:28
ИИ-ассистент, телемедицина и второе мнение: рассказываем о цифровизации волгоградских больниц и поликлиникСмотреть фотографии
10:19
В Еланском районе завершили ремонт 4 км межпоселковой дорогиСмотреть фотографии
10:14
Волгоградцам напомнили условия начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде коммунальщики установили новую трубу на качинскую котельнуюСмотреть фотографии
09:58
Волгограда в списке нет: 868 беспилотников атаковали регионы РФСмотреть фотографии
09:47
Минобороны: ВС РФ ударили по логистике и портам Украины в Одесской областиСмотреть фотографии
 