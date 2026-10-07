В Волго-Ахтубинской пойме оздоровили 102 водоема и построили 76 ВПС





Об успехах обводнения Волго-Ахтубинской поймы за последние годы узнали участники Международной научно-практической конференции, которая проходит 7 октября в Волгограде под названием «Водное партнерство: экосистемный подход, лучшие практики и стратегические ориентиры в условиях изменения климата». Организатором мероприятия стало Федеральное агентство водных ресурсов. Главные темы форума - адаптация водного хозяйства к климатическим изменениям, цифровизация отрасли и сохранение уникальных водных экосистем.

Заместитель губернатора Волгоградской области Екатерина Кульгускина поделилась с участниками конференции опытом по оздоровлению поймы.

- За последние 12 лет на системной основе проводится комплекс восстановительных мероприятий: строительство и реконструкция водопропускных сооружений, расчистка пойменных ериков и озер. Восстановлено 102 водных объекта и построено 76 водопропускных сооружений. Ерики и озера стали раньше заполняться водой в паводок, затопление пойменной территории выросло в 5,6 раза, наполнение водных объектов достигло 80–90% против прежних 30–40%. Это позволило остановить деградацию водных объектов, улучшить их экологическое состояние и повысить качество жизни людей, — подчеркнула Екатерина Кульгускина.

Участники форума не только заседали, но и приняли участие в высадке саженцев «Сирени Победы» на территории Волгоградского государственного университета. Напомним, инициатором этого проекта стал Волгоградский регион. В лаборатории микроклонального размножения специально для проекта выращиваются саженцы уникальных сортов сирени, названных в честь героев и ключевых событий Великой Отечественной войны.

Работа конференции продолжится завтра. В рамках выездной программы участники посетят Камышин, где осмотрят Нижневолжскую станцию по селекции древесных пород — филиал ФНЦ агроэкологии РАН.