Пойманных в полях под Волгоградом мигрантов вышлют из страны





Сотрудники УФСБ и полиции проверили сельскохозяйственные поля в Городищенском районе Волгоградской области, где работают трудовые мигранты. Нелегалы пытались скрыться от силовиков в траве, но их быстро нашли, в том числе и с помощью квадрокоптера.





Как сообщили в ГУ МВД России по региону, рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства прошел в рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026».





В Городищенском районе по итогам проверки решения о сокращении срока временного пребывания на территории России принято в отношении 9 иностранцев. К ответственности будет привлечено и лицо, которое привлекло иностранцев к трудовой деятельности с нарушением закона.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области