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Общество

Скандальная криптоферма экс-мэра Волгограда Ищенко втихую готовится к переезду

Общество 07.10.2026 18:25
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07.10.2026 18:25

В Клетском районе Волгоградской области неожиданный поворот обрела скандальная история с криптофермой экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко. После многочисленных сходов хутора, десятков жалоб и коллективных видеообращений к председателю СК России Александру Бастрыкину коммерсанты неожиданно задумались о переезде на новое место.

– По информации ООО «Сибмайн М», в настоящее время прорабатывается вопрос о переносе центра обработки данных в иное место, – говорится в официальном ответе прокуратуры Волгоградской области от 1 октября 2026 года на запрос редакции ИА «Высота 102».

Ранее соответствующую информацию станичникам подтвердили и районные власти.

– В администрацию Клетского муниципального района поступило официальное заявление от руководства ООО «Сибмайн М» о намерении осуществить полный перенос действующей производственной площадки с земельного участка по ул. Октябрьской, 42 на новую территорию, расположенную на значительном удалении от жилой застройки, в целях снижения социальной напряжённости. Инвестор выразил готовность принять участие в предусмотренных Земельным кодексом РФ открытых торгах (аукционе) после завершения кадастровых работ по формированию нового удалённого участка. Обществом официально гарантировано, что после ввода новой площадки в эксплуатацию работа объекта в границах станицы Кременской будет полностью прекращена, – говорится в ответе властей, с которым ознакомились журналисты.

В свою очередь станичникам удалось выяснить, что для переезда район планирует предоставить инвесторам участок в заброшенном хуторе Верховской. Населённый пункт находится на удалении семи километров как от станицы Кременской, так и от хутора Перекопка.

Сельчане отмечают, что выбранное место также находится вблизи советских законсервированных газовых линий на живописнейшей возвышенности вблизи Дона. Волгоградцы обращают внимание, что с точки зрения экологического воздействия на природу, такой выбор достаточно неоднозначен, однако из-за удаления от станицы и благодаря находящемуся между населёнными пунктами лесу выбросы от работы промышленной площадки и сильнейший шум едва ли смогут доходить до жилых массивов с прежней интенсивностью. Однако это лишь при условии, что коммерсанты сдержат своё слово.

– Нужно понимать, что никаких документов, подтверждающих перенос майнинг-фермы, нам никто показать пока не смог. Вроде бы участок уже нарезали, а где конкретно – неизвестно. А ведь районным властям нужно будет вновь организовать конкурс, документально оформить передачу земли, лишь после этого организация сможет начать оборудовать там новую площадку, – рассказала журналистам жительница станицы Кременской Лидия Васильева.

Сплочённые общей бедой волгоградцы опасаются, что, получив землю под эксплуатацию нового объекта, коммерсанты не захотят отказываться от старого, где уже подведён газ и установлены электрогенераторы и вычислительное оборудование.

– По идее, на ферме вот-вот должны закончиться пуско-наладочные работы, которыми они прикрывались, эксплуатируя объект без экологической документации. Сейчас площадка по-прежнему постоянно работает, но по ночам, – добавила она.

При этом, по информации прокуратуры, ранее ООО «Сибмайн М» заявляло о намерении официально начать полноценную эксплуатацию объекта в декабре 2026 года.

Редакция попыталась связаться с руководством группы компаний, построившей майнинг-ферму, однако во время общения представитель головной организации затруднилась прокомментировать планы по официальному запуску уже построенного объекта и переносу площадки на новое место.

– Уточню, что я являюсь директором ООО, которое выступает учредителем компании, непосредственно осуществляющей соответствующую деятельность. Я не занимаюсь ее оперативной деятельностью и не принимаю решений по реализации текущих проектов. Заданные вопросы относятся к хозяйственной деятельности компании и находится в компетенции ее руководства, – подчеркнула Татьяна Коробкина, рекомендовав обратиться напрямую в дочернюю структуру.

На просьбу журналистов уточнить, в какую конкретно организацию стоит направить официальный запрос, руководитель ответить затруднилась, прервав диалог.

Не желая ждать у моря погоды, надеясь на то, что чиновники вместе с предпринимателями сдержат своё слово, станичники решили подать в суд на администрацию Клетского района.

– Буквально сегодня лично отвезли в район уведомление о подаче искового заявления. Все документы у нас уже готовы. Через две недели официально подадим иск в суд, – отметила Лидия Васильева.

Станичники планируют доказать, что передача земли для обустройства стройплощадки вблизи жилого массива была незаконной.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о том, как майнинг-ферма экс-мэра Волгограда и, по совместительству, миллиардера Евгения Ищенко превратила в ад жизнь сельских жителей.

Местные власти втайне отдали участок на въезде в станицу Кременскую под обустройство майнинг-фермы. Промышленный объект, который лаконично фигурирует в документах надзорных структур как «центром обработки данных», имеет двойственный статус. С одной стороны, это действительно центр обработки данных, но с другой – на чём предпочитают не акцентировать внимание владельцы и проверяющие – это мощная газогенераторная станция.

Для майнинга криптовалюты требуется большое количество электроэнергии. Чтобы повысить рентабельность, предприниматели решили запитать боксы с оборудованием от автономных источников питания – газопоршневых генераторов. На текущий момент, по данным жителей станицы, здесь уже было установлено порядка 15 таких установок – каждая мощностью 500 кВт.  

Вырабатывая электроэнергию, во время эксплуатации генераторы круглосуточно сжигают внушительное количество голубого топлива. При этом, в отличие от котельных, которые также используют газ для производства тепловой энергии, выбросы от электрогенерирующего оборудования не отводятся на высоту рассеивания, а выбрасываются в округу напрямую. Кроме того, работа генераторов сопряжена с шумовым загрязнением окружающей местности.

Майнинг-ферма заработала осенью 2025 года и сразу же вызвала беспокойство жителей станицы, которые призвали местных властей объясниться. По информации волгоградцев, шум от работы оборудования напрямую проникает в жилые помещения и мешает им нормально жить, а выбросы, которые из-за особенностей розы ветров и рельефа скапливаются над жилыми массивами, приводят к прямому удару по их здоровью.

Несмотря на многочисленные жалобы волгоградцев, Роспотребнадзор не спешил выезжать на место, чтобы провести замеры шума от работы объекта и качества воздуха, а когда специалисты всё же доехали до станицы, по странному стечению обстоятельств накануне коммерсанты решили приостановить свою работу.

На этом основании Роспотребнадзор развёл руками и констатировал, что, с одной стороны, не может подтвердить жалобы собственников из-за отключённого оборудования, а с другой – не может заставить коммерсантов его включить без инициации полноценной проверки. Однако последнюю начать невозможно, так как во время предварительного выезда оборудование было выключено и признаки нарушений, требующих проверки зафиксированы не были. Круг замкнулся.

Впоследствии Роспотребнадзор и облкомприроды несколько раз также выезжали на объект и проводили замеры и заборы проб воздуха, но нарушений не обнаружили. Однако работала ли в момент повторных визитов майнинг-ферма, неизвестно. После начала проверок объект перешёл на особый режим работы. В основном оборудование запускается ночью.

Опираясь на вердикт Роспотребнадзора, другие контролирующие структуры также развоят руками. В свою очередь владельцы майнинг-фермы предоставили проверяющим информацию о том, что объект работает в режиме пуско-наладочных работ. Они должны завершиться определением класса опасности и разработкой полного пакета экологических документов. Однако на текущий момент ферма продолжает работать, а информация о получении коммерсантами положительных заключений в открытом доступе отсутствует.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит пристально следить за развитием ситуации. 

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