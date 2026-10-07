Когда в Волгограде начнется промозглая осень, рассказали синоптики





Бабье лето в Волгоградской области продлится до конца текущей недели — днем воздух будет прогреваться, по прогнозам синоптиков, до +25°. Однако уже с 11 октября начнется постепенное похолодание – и к середине месяца дневная температура опустится до +15°.

Ближайшие дни: пик тепла

Самые жаркие дни ожидаются в Волгограде 8 и 9 октября. По данным Волгоградского ЦГМС, днем в четверг в региональной столице будет до +20…+22°, а по области местами – до +25°. Осадков синоптики не прогнозируют, но ночи уже ощутимо холодные: столбики термометров опустятся до +9…+11°, а при прояснении – до +1…+6°.

В пятницу, 9 октября, характер погоды сохранится: днем около +21…+23°, солнечно и без дождя.

Выходные: погода изменится

В субботу, 10 октября, погода в Волгоградской области начнет меняться. Днем еще ожидается около +21°, однако появится облачность.

В воскресенье, 11 октября, похолодание станет заметнее. Днем температура опустится до +14°, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный.

В понедельник, 12 октября, днем ожидается +18°, также с небольшим дождем. Ночью температура составит около +14°.

К 15 октября в Волгограде установится прохладная осенняя погода. Днём температура опустится до +15°, ночью – до +10°. Будет ясно, без осадков, но ветер восточный, местами порывистый. По некоторым прогнозам, 15 октября в дневные часы возможно лишь +12°.

Температура воды в Волге к этому времени составит около +13°.