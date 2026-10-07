









Двоим пешеходам чудом удалось увернуться от вылетевшего на тротуар автомобиля. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 6 октября, в Центральном районе Волгограда. Около половины десятого вечера Lixyang L8Pro под управлением 18-летнего юноши, следуя со стороны улицы Советская в сторону улицы Мира, проехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Hyundai Solaris.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как к перекрестку за секунды до аварии приближались парень с девушкой. Они едва успели увернуться от одного из автомобилей, который после столкновения вынесло на тротуар.

Однако без пострадавших не обошлось. 7-летняя пассажирка Hyundai Solaris была госпитализирована.