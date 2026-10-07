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Общество

Облздрав обязали выдать тяжелобольной волгоградке лекарство

Общество 07.10.2026 13:00
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07.10.2026 13:00


Дзержинский районный суд Волгограда защитил право тяжелобольной пациентки на получение жизненно важного лекарства. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Ксения М. является инвалидом III группы и с рождения страдает  хроническим заболеванием бронхолёгочной системы.  

Решением врачебной комиссии и консилиума женщине назначена специфическая таргетная терапия. Жизненно важный препарат, который прописали волгоградке, официально зарегистрирован в России. При этом  от набора социальных услуг она не отказывалась.

Однако поликлиника, где наблюдается женщина, не выдала рецепт на лекарство. Выяснилось, что комитет здравоохранения не организовал закупку необходимого препарата. 

Решением Дзержинского районного суда  Волгограда на поликлинику возложена обязанность выдать Ксении М. рецепт и обеспечить своевременное получение препарата. Комитет здравоохранения Волгоградской области должен организовать бесплатное обеспечение этим лекарством пациентки до отмены лечения или замены терапии, а также устранить системные причины, препятствующие его выдаче.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото сгенерировано ИИ

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