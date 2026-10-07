



В Городищенском районе Волгоградской области суд поставил точку в деле о гибели молодой семейной пары в помещении автомойки. По версии следствия, супруги погибли по вине владельца точки самообслуживания. Коммерсант сэкономил средства и возвёл коммерческий объект на глазок, без полного пакета проектной и разрешительной документации, в результате буквально через несколько месяцев после открытия посетители угорели заживо в плохо вентилируемом помещении.

- В целях скорейшего извлечения прибыли пренебрег этими установленными требованиями законодательства. Не обладая специальными знаниями в области проектирования и строительства, в том числе в части оборудования вентиляционной системы, он самостоятельно возвел указанный объект в селе Карповка, - уточнили в Следкоме.

Строительство завершилось всего за два месяца, с 1 июня по 31 августа. Внутри возведённого сооружения была установлена и начала функционировать автомойка самообслуживания.

Трагедия произошла ночью 24 февраля 2026 года. Клиенты автомойки, прибыв на место, обнаружили в помещении автомобиль и мёртвых молодых людей 2004 и 2007 года рождения. Впоследствии выяснилось, что это была молодая супружеская пара, которая задохнулась выхлопными газами.

В рамках следственных действий ситуация была воспроизведена. В ходе эксперимента было зафиксировано, что при заведённом двигателе нескольких минут достаточно, чтобы автомойка заполнилась опасной концентрацией угарного газа.

Отметим, собранные материалы с обвинительным заключением направлены в Городищенский районный суд. Коммерсанту предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Фото из архива ИА «Высота 102»