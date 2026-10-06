Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на решение о прекращении уголовного дела экс-начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова. Всего, согласно данным Центрального районного суда Волгограда, который летом прекратил производство по делу ушедшего на СВО фигуранта, апелляционные жалобы поступили от прокуратуры, адвоката и иного лица, которое в открытых данных не указывается.

Жалобы от защиты и надзорного органа приняты к рассмотрению, а еще одна возвращена заявителю в связи с несоответствием требованиям УПК.

Ранее сообщалось, со ссылкой на собственные источники ИА «Высота 102», что прокуратура сам факт прекращения уголовного дела экс-начальника ГИБДД не оспаривает. Причиной подачи апелляционного представления в суд послужило несогласие с принятым порядком конфискации предмета взятки. Что в свою очередь обжалует защита Степанова, на данный момент неизвестно.

Напомним, что Степанова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем, но в июле текущего года уголовное преследование бывшего высокопоставленного полицейского, который стал участником СВО, было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Экс-начальника ГИБДД региона признали виновным в указанных преступлениях, но от наказания освободили. На этом ходатайствовало командование части, так как Степанов на СВО совершил геройский поступок и получил за это награду.

Ранее у экс-главы ГИБДД, который лишился должности летом 2023 года, было конфисковано имущество на сумму более 49 миллионов рублей. В итоге прокуратура истребовала у него в доход государства автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовых автомобиля, 3 легковых автомобиля, приобретенные на неподтвержденные доходы.

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