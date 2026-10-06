Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным
В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. – Мы активно пользуемся нейросетями. Кстати, в этом году мы...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по логистике и портам Украины в Одесской области
Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны...
Расследования

В Волжском мужчина откусил нос своей сожительнице

Расследования 06.10.2026 16:15
0
06.10.2026 16:15


В городскую больницу Волжского доставлена 40-летняя местная жительница с укушенной раной носа и посттравматическим дефектом мягких тканей. О криминальном характере травмы медики сообщили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний сожитель потерпевшей.

По данным полиции, в тот день они распивали спиртные напитки в квартире женщины. Во время словесного конфликта мужчина укусил её за нос.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Законодательством за содеянное предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Изображение создано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.10.2026 18:49
Расследования 06.10.2026 18:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 16:15
Расследования 06.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:30
Расследования 06.10.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:17
Расследования 06.10.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 09:45
Расследования 06.10.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 19:33
Расследования 05.10.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 16:15
Расследования 05.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2026 15:33
Расследования 04.10.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2026 11:24
Расследования 04.10.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 18:00
Расследования 02.10.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 12:45
Расследования 02.10.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 12:20
Расследования 02.10.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 15:40
Расследования 01.10.2026 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 14:54
Расследования 01.10.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2026 12:02
Расследования 01.10.2026 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:49
«Это его воля»: адвокат опубликовал видео–«исповедь» убийцы судьи КибальниковаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Эксперты назвали пять причин, мешающих волгоградцам устроиться на работуСмотреть фотографии
17:19
«Все боится чего-то»: волгоградский зооцентр приютил мохнатого ШаманаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
В 13 муниципалитетах Волгоградской области досрочно включили отоплениеСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцы пожаловались на шестичасовые очереди в новой поликлиникеСмотреть фотографии
16:21
Сотрудница ВТЗ победила в региональном этапе конкурса профмастерства «А ну-ка, девушки!»Смотреть фотографии
16:15
В Волжском мужчина откусил нос своей сожительницеСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец украл почти 5 кг шоколада в московском супермаркете - видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
На юге Волгограда меняют задвижку на водоводеСмотреть фотографии
14:47
212 соцобъектов Волгограда обогреют первымиСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде 100-летий юбилей отметила ветеран нефтепереработки Любовь ШуваеваСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом благодаря омбудсмену 9-месячный ребенок начал получать алиментыСмотреть фотографии
14:27
Волгоградские поисковики участвуют в межрегиональной экспедиции в ПсковеСмотреть фотографии
14:10
После третьего тура чемпионата Волгоградской области Нехаево вырвалось вперёдСмотреть фотографии
13:30
Облсуд пересмотрит решение о прекращении уголовного дела экс-главы ГИБДД СтепановаСмотреть фотографии
13:29
Кремль начал подготовку к прямой линии с ПутинымСмотреть фотографии
13:17
В Урюпинске 6 октября стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
12:25
Расписание пригородного поезда Волгоград-1 – Арчеда изменится с 6 по 26 октябряСмотреть фотографии
12:19
Волгоградские чекисты почтили память офицера ФСБ Александра КораблёваСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы накупили еды и товаров на 563 миллиардаСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом ростовчанина задержали за кражу золота из кухонного тайникаСмотреть фотографии
11:35
Поезда под Волгоградом пустят в обход из-за капремонта путейСмотреть фотографии
11:26
Пенсионер на «ВАЗе» насмерть сбил мотоциклиста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:25
Проверку систем оповещения в Волгоградской области перенесли на 9 октябряСмотреть фотографии
11:23
РПН: волгоградцам грозит свиной грипп, парагрипп и риновирусыСмотреть фотографии
11:10
Прожиточный уровень волгоградцев повысят на 1 тысячуСмотреть фотографии
11:08
Более 2,5 тыс. волгоградцев приняли участие в походах и соревнованиях по спорттуризмуСмотреть фотографии
10:53
В аэропортах Краснодара и Сочи утром 6 октября задержаны 40 рейсовСмотреть фотографии
10:28
ИИ-ассистент, телемедицина и второе мнение: рассказываем о цифровизации волгоградских больниц и поликлиникСмотреть фотографии
10:19
В Еланском районе завершили ремонт 4 км межпоселковой дорогиСмотреть фотографии
 