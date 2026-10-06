В Волжском мужчина откусил нос своей сожительнице





В городскую больницу Волжского доставлена 40-летняя местная жительница с укушенной раной носа и посттравматическим дефектом мягких тканей. О криминальном характере травмы медики сообщили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний сожитель потерпевшей.

По данным полиции, в тот день они распивали спиртные напитки в квартире женщины. Во время словесного конфликта мужчина укусил её за нос.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Законодательством за содеянное предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

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