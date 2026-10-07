



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии поручила профильной рабочей группе палаты ускорить внесение в Госдуму 10 законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, передает ТАСС.

Она напомнила, что в августе и сентябре сенаторы совершили рабочие поездки в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Омскую и Тульскую области, Республику Дагестан и другие регионы. В ходе визитов они общались с бойцами СВО и их близкими, посещали госпитали и центры комплексной реабилитации.

– Предложения, высказанные защитниками Отечества, мы обязательно учтём в законодательной деятельности в рамках осенней сессии. Уже подготовлено 10 соответствующих законопроектов. Поручаю профильной рабочей группе Совета Федерации ускорить их доработку и внесение в установленном порядке в Государственную думу, – заявила Матвиенко.

Спикер СФ также попросила сенаторов «максимально ответственно и неформально относиться ко всем обращениям участников СВО».