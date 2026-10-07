



В ночь с 6 на 7 октября Вооружённые Силы РФ нанесли масштабный удар по тылам ВСУ в семи регионах Украины. Атаке подверглись цеха и предприятия, задействованные в обеспечении группировки войск на Донбассе, а также ударов по мирным городам России.

В Киевской области поражены: промплощадка ООО «Умные боеприпасы», где собирали крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», ракеты FP-9, а также хранили произведённые боеприпасы и комплектующие к ним; цех сборки БПЛА FP-1, FP-2, а также комплектующих к крылатым ракетам компании «Фанплит»; ещё одна производственная площадка по сборке крылатых ракет FP-5 «Фламинго» на территории «Киевского картонно-бумажного комбината».

В Черниговской области поражены цеха торгового дома «Пластмасс-Прилуки» в н. п. Прилуки. Здесь также осуществлялась сборка комплектующих для ракет.

В Кировоградской области целью ВС РФ стала производственная площадка «Александрия» в одноимённом населённом пункте. По данным разведки, здесь производились комплектующие для беспилотников.

В Днепропетровской области на территории регионального центра поражено предприятие «Южный машиностроительный завод имени О. Макарова». Здесь также был поставлен на поток выпуск ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

В Полтавской области откована промплощадка ПАО «Автокраз» в н. п. Кременчуг, где собирали шасси для крылатых ракет. Здесь же на предприятии «JTI Украина» поражены цеха, отвечающие за выпуск стрелковых боеприпасов.

В Харьковской области досталось заводу в н. п. Лозовая, который также был переоборудован киевским режимом под выпуск крылатых ракет.

В Одесской области удар был нанесён по промзоне в порту «Измаил». Здесь собирались безэкипажные катера, используемые ВСУ для террористических акций в акватории Чёрного моря.

В порту «Одесса» поражён переоборудованный под перевозку военной помощи сухогруз.

Фото сгенерировано ИИ