



В акватории Сочи произошло возгорание на судне «Афрамакс Рио» под флагом Либерии. По данным городских властей, причиной происшествия стал удар безэкипажных катеров.

Как сообщает ИА «Живая Кубань», все 23 члена экипажа – граждане Индии – успели покинуть борт. Сведений о пострадавших не поступало.

Мэр курорта Андрей Прошунин провел экстренное заседание оперативного штаба с представителями силовых структур, МЧС, Росгидромета и Роспотребнадзора. По итогам принято решение временно закрыть городские пляжи, исследовать воздух и морскую воду на предмет загрязнения.

По информации Прошунина, танкер продолжает гореть. К тушению пожара приступят только после того, как интенсивность пламени снизится. Ситуация остается на контроле оперативного штаба.