



Владимир Тоскин из Волгоградской области удостоен государственной награды. Как сообщает ИА «Высота 102», медаль «За труды по сельскому хозяйству» волгоградскому труженику вручили в Москве в рамках открытия главной аграрной выставки страны, где Волгоградскую область представляет делегация во главе с вице-губернатором Василием Ивановым.

В ходе первого дня XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» одним из центральных событий стало награждение отличившихся работников отрасли – церемония прошла в рамках открытия форума с участием Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.





Награжденный главой российского правительства Владимир Тоскин работает механизатором в СП «Донское». Это предприятие является крупнейшим животноводческим комплексом не только Волгоградской области, но и всей страны.

В последующие дни выставки волгоградские специалисты примут активное участие в деловой программе – в рамках круглых столов и конкурсных мероприятий они поделятся успешными практиками в сфере АПК. Запланированы также рабочие встречи с партнерами, подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии для развития отрасли и продвижения продукции волгоградских аграриев на мировой рынок.