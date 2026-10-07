Похороны погибшего в Рязанской области парашютиста из Волжского Сергея Сергиенко пройдут завтра, 8 октября. Об этом сообщили в Федерации парашютного спорта Волгоградской области.

Сергей Сергиенко был одним из самых известных волгоградских парашютистов. Начинал он прыгать в аэроклубе в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Затем увлекся самым экстремальным видом парашютного спорта – прыжками большой формацией, когда в небе спортсмены образуют геометрические фигуры, перестраиваются и расходятся перед раскрытием куполов. Именно при выполнении прыжка в этой дисциплине он разбился.