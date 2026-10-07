



С 27 сентября по 3 октября в Анталье (Турция) прошёл 32‑й Международный турнир по настольному теннису «Мастерс», собравший 500 спортсменов из 45 стран. Масштаб соревнований подчёркивает статус турнира: участие стольких атлетов из разных государств делает каждую победу особенно весомой.

Одним из главных героев турнира стал ветеран спорта и представитель общества «Динамо» Игорь Ролдугин. Он не просто поднялся на пьедестал – он оформил золотой дубль, завоевав первое место сразу в двух дисциплинах: в личном и в мужском парном разряде.

Двойной успех в категории «Мастерс» – редкое достижение: конкуренция среди ветеранов традиционно высока, а физическая и тактическая подготовка участников остаётся на очень серьёзном уровне. Победа и в одиночном, и в парном разряде говорит о разностороннем мастерстве спортсмена, умении действовать как самостоятельно, так и в связке с партнёром.

Для «Динамо» этот результат – ещё одно подтверждение преемственности традиций и силы клубной школы: даже спустя годы спортсмены клуба продолжают демонстрировать высокие результаты на международной арене.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград